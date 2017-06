Marxa de protesta dels firaires contra el canvi d'ubicació de les atraccions

Més d'una vintena de camions de firaires van protagonitzar ahir el matí una marxa lenta des de Torroella de Montgrí fins a l'Estartit, i per l'interior d'aquesta localitat, per protestar pel canvi d'ubicació de les atraccions de la festa major de Santa Anna. El vocal de l'Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Francesc Cruz, va explicar que l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit (EMD) ja els va comunicar fa mesos que les parades no s'instal·larien a l'aparcament de la platja, sinó en un estacionament d'autobusos de l'entrada. Cruz va queixar-se que en aquest nou espai només hi caben vint dels seixanta firaires que s'instal·laven a la platja. La resposta de l'EMD és que no hi haurà atraccions aquest estiu perquè «els fets ocorreguts els darrers dies han representat un trencament de la confiança necessària per desenvolupar correctament la planificació de l'espai d'atraccions», va escriure el president de l'ens Genís Dalmau al president dels firaires, Joan Bagó.

La principal queixa dels firaires és, com ja va manifestar dijous passat el seu president quan van tallar la carretera d'entrada a l'Estartit, que l'emplaçament que aquesta any els ofereix l'EMD és massa petit i no hi caben totes les atraccions que hi havia a l'aparcament de la platja. Bagó ja va precisar que no estan disposats «a deixar gent fora» i, ahir, Cruz va afirmar que «fem una ruta en una quinzena de poblacions i que ens en treguin una suposa passar dos mesos de l'hivern complicats».

L'entitat està disposada a fer més mobilitzacions per pressionar l'EMD i forçar-la a canviar la seva decisió de traslladar les atraccions, però Cruz va afegir que «si mantenen la posició d'ubicar-nos en aquest aparcament, no hi haurà fira».

El president de l'EMD, però, ho té clar. En una carta que va enviar ahir al president dels firaires ja li va comunicar que «assumim que aquest any no serà possible l'organització de la fira» per Santa Anna. Dalmau li va recordar que «dijous vam viure uns desagradables moments de tensió personal amb membres del vostre col·lectiu i un injustificat tall de la carretera,», uns fets que «han representat un trencament de la confiança».

El president de l'ens descentralitzat exposa que el març ja van comunicar als firaires el nou emplaçament, que dona «resposta a les nombroses queixes rebudes per veïns i visitants», alhora que no es perden places d'aparcament a la platja. «La decisió, a més, s'emmarca en un ampli procés de replantejament que té a veure amb la imatge, els serveis i els diversos usos de la façana marítima de l'Estartit», afegia.

Dalmau afirma que «pensàvem que ho hauríeu entès, tenint en compte la comunicació mantingunda fins el moment». Però, «la nostra sorpresa va ser majúscula» dijous quan, «sense previ avís, vam viure una situació desagradable de tensió i de pressió (...). Vam anar al solar pensant que ens trobaríem amb els vostres representants, però ens vam trobar davant d'un nombrós grup de persones amb clara actitud intimidatòria».

Dalmau explica un darrer intent de diàleg aquest diumenge que va ser rebutjat per l'Associació de Firaires. Segons la carta del president de l'EMD, la resposta dels firaires fou: «L'Associació no s'asseurà amb l'EMD per parlar sobre les condicions d'instal·lar la fira de les atraccions amb les condicions que vostès ens plantegen. Nosaltres només ens reunirem si la ubicació de les atraccions és a la platja i durant els deu dies d'obertura com els darrers anys. El que sí podem parlar és dels temes música, horaris i metres d'ocupació». Davant d'això, l'EMD dona «la qüestió per tancada» i que no hi haurà atraccions.