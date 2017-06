Absolen dos acusats d´un assalt violent

La jutge de del jutjat Penal número 1 de Girona ha absolt dos acusats d'un assalt violent a Palafrugell l'any 2012 a Palafrugell. Per la magistrada «no ha quedat acreditat» que els autors dels fets siguin F.C.B., representat per Bossacoma Xicoira Advocats, i A.N.B. El Fiscal demanava la condemna d'ambdós acusats com a coautors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació a l'interior de domicili, amb l'ús d'un instrument perillós i un agreujant per anar disfressats. Demanava cinc anys de presó i el retorn de 2.600 euros, la quantitat robada.

Segons la jutge el que queda provat és que el 30 de desembre, dos individus van anar a la casa de la víctima, al carrer Ample, i vestits amb dessuadores i caputxa per amagar el rostre van entrar ala casa. Un dels lladres va immobilitzar la dona i mentrestant l'apuntaven amb un ganivet. Li van exigir diners i van aconseguir emportar-se 2.600 euros. La dona va patir lesions: diversos hematomes a la cara i les cames.

El jutge, però, diu que la víctima «no tenia clara la identitat dels autors del robatori» i que el que va fer-la sospitar «de la implicació del senyor C. és que havia estat el dia abans a casa seva». I que la veu d'un dels lladres li semblava la d'aquest. La jutge afegeix que l'altre acusat a l'hora de ser identificat per la víctima, aquesta també en va dubtar i va incórrer en «contradiccions».

Tampoc va poder identificar la roba i el ganivet dels presumptes lladres. A més, la jutge considera que les coartades dels dos acusats són «creïbles». Per tot això absol ambdós homes.