Les flames devoren una guingueta a la platja de Mas Pinell

Un quiosc de la platja de Mas Pinell, al municipi de Torroella de Montgrí, va quedar totalment calcinat ahir a la matinada arran d'un foc que s'hi va declarar per causes que es desconeixien. Bombers de la Generalitat van informar que, cap a la una de la matinada d'aquest dimarts, van rebre una trucada alertant-los d'un incendi en aquesta guingueta de platja. Tres dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc del foc, si bé poca cosa van poder fer per salvar el quiosc ja que les flames el van devorar ràpidament. A les 01.38 hores, tota l'estructura ja estava cremada i els bombers van donar el foc per extingit després de comprovar que no quedaven punts calents. Fonts municipals van afegir que també hi van assistir dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i sanitaris i que, abans de l'arribada dels bombers, es van produir dues petites explosions que van atribuir a dues bombones de gas. La Policia Local va assegurar la zona. En el moment de l'incendi, el quiosc estava tancat i, de fet, dilluns no va obrir, segons va referenciar el propietari als agents.