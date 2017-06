Calonge lloga un aparcament públic a Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge ha acordat amb la Germandat Artur Mundet llogar el terreny situat a la cantonada entre els carrers Anna Gironella i Sant Antoni per habilitar-lo com a aparcament públic de vehicles.

Aquest acord, que tindrà una vigència de 10 anys, ha permès crear 38 noves places d'aparcament per a cotxes, dues de les quals per a minusvàlids, i nou places per a motos al centre de Sant Antoni, en un espai de forta demanda d'estacionament durant l'estiu. El terreny es destinava a aparcament privat.

L'Ajuntament paga una renda de 1.050 euros mensuals i la Germandat Artur Mundet s'ha fet càrrec de les despeses d'asfaltatge del solar i l'enderroc del mur.