Tallen la carretera de la Ganga a Calonge per la caiguda del mur d'una nau

La carretera GI-660, coneguda com a carretera de la Ganga, ha estat tallada més de 12 hores al seu pas per Calonge per la caiguda del mur d'una nau al mig de la calçada.

Això ha obligat la Policia Local de Calonge a fer desviaments pel mig de la urbanització Mas Pere, propera al nucli urbà.

En concret, la carretera ha estat tallada des de la sortida de Calonge - a l'altura de la Plaça Sant Nazari- fins a la urbaanització Mas Pere.

Aquest incident es va registrar pels volts d'un quart d'una de la matinada, a tocar del quilòmetre 15 de la GI-600. Aquesta carretera uneix Calonge i la Bisbal d'Empordà i transcorre pel mig de les Gavarres.

La façana i el sostre d'una nau que hi ha a tocar a la carretera va cedir, s'apunta per les pluges i tots els elements van caure al mig de la via.

Es tracta d'un edifici abandonat, el qual, segons els Bombers, caldrà enderrocar.

Al lloc hi han treballat, els Bombers, la Policia Local de Calonge i els Mossos d'Esquadra.