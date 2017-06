Picabaralla entre Pere Albó i Josep Saballs per una modificació normativa del POUM

El regidor de MES a Sant Feliu de Guíxols Pere Albó ha felicitat la Comissió d'Urbanisme per aturar una modificació de la normativa urbanística municipal que pretenia ser una «amnistia urbanística» d'irregularitats comeses abans de l'aprovació inicial del POUM del 2006. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, ha negat que la modificació sobre la densitat d'habitatges volgués regularitzar construccions sense llicènca i ha acusat Albó de dir «mentides».

L'«amnistia urbanística» citada per Albó seria en la disposició transitòria de la modificació, que deia: «Als edificis existents a les diferents zones edificables, on hi hagi un nombre d'habitatges que superin les condicions de densitat que estableix el POUM, s'admetrà la divisió en propietat horitzontal que reconegui els habitatges existents com a finques independents sempre que es constati documentalment (mitjançant la corresponent llicència d'obres, o mitjançant certificats d'empadronament o altre) que els esmentats habitatges eren preexistents abans de l'aprovació inicial del vigent POUM». Segons Albó, Urbanisme precisa a l'Ajuntament que s'ha de tractar «d'habitatges preexistents legament», cosa que entén que no s'exigia amb la transitòria. Urbanisme també retalla l'àmbit d'aplicació de la transitòria «als àmbits de sòl urbà on és una característica fonamental la conservació de l'estructura urbana existent», de manera que no és aplicable a tot el municipi; i acota la divisió horitzontal de la propietat amb relació al paràmetre de la densitat «ja que la proposta inicial del govern permetia una interpretació que anava molt més enllà», ha dit Albó.

Saballs ha negat qualsevol voluntat d'amnistiar irregularitats urbanístiques comeses abans de l'aprovació inicial del POUM vigent, i ha afirmat que la transitòria ja preveu que s'ha d'acreditar la legalitat de construcció i que, després de converses amb Urbanisme, la Comissió ha acceptat que la modificació sigui aplicable a tot el municipi per evitar greuges comparatius entre zones, malgrat que en l'aprovació definitiva ho havia limitat.