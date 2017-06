Torroella de Montgrí Inauguren la nova seu del Jutjat de Pau

El conseller de Justícia, Carles Mundó, va presidir l'acte d'inauguració de la nova seu del Jutjat de Pau de Torroella de Montgrí, que s'ha emplaçat al popular edifici municipal de les Peixateries, a la plaça Pere Rigau. Prèviament a l'acte protocol·lari, Mundó va visitar l'ajuntament, on va ser rebut per l'alcalde, Josep Maria Rufí, i per diversos regidors, amb qui va mantenir una reunió de treball al despatx d'alcaldia.

Al Jutjat de Pau, van ser rebuts per Narcís Coll, jutge de pau titular, i Marina de Quintana, jutgessa de pau suplent. Mundó va fer una clara reivindicació de la feina discreta, sovint desconeguda, però importantíssima que desenvolupen els 898 jutjats de pau de Catalunya. Per aquest motiu, considera que actes com la inauguració de la nova seu serveixen per visualitzar i poder explicar aquesta feina.