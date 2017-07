Port Bo, Els Cremats, Les Anxovetes i Neus Mar, a la 51a Cantada d'Havaneres a Calella

Els grups Port Bo, Les Anxovetes, Els Cremats i Neus Mar seran els quatre protagonistes de la 51a edició de la tradicional Cantada d´Havaneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc aquesta nit a partir de dos quarts d´onze de la nit. La Cantada d´Havaneres suposarà, un cop més, una manifestació de cultura popular amb una força estètica inigualable gràcies a l'auditori muntat per a l'ocasió a la platja de Port-Bo i les seves conegudes voltes. Les propostes escèniques de les millors formacions del gènere i el tradicional final amb els mocadors al vent al compàs de la popular havanera La bella Lola són un dels moments més potents i esperats de l'estiu a Catalunya.

Com l´any passat, un autobús llançadora gratuït, que patrocina Sarfa, i que comunicarà Palafrugell amb Calella avui per fer més fàcil d´accés a la Cantada d´Havaneres. Per a l´ocasió s´ha habilitat una gran zona d´aparcament a l´espai firal de Palafrugell, punt des d´on surt l´autobús, que uneix, per l´Avinguda del Mar, l´Espai Firal (Palafrugell) amb l´Avinguda Joan Pericot i Garcia (Calella), amb una periodicitat de 15 minuts. L´any passat, el servei va ser utilitzat per prop de dos mil persones.