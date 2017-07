Cant multitudinari a l'havanera

n estiu més, la platja de Port Bo, a Calella de Palafrugell, va ser l'escenari perfecte –gairebé insuperable– per «La» –amb majúscules– Cantada d'Havaneres, que ja ha complert, amb la d'ahir, la 51a edició. Tot i que els núvols van fer acte de presència, finalment la meteorologia, tan inestable aquests últims dies, va oferir una treva i el multitudinari concert es va poder celebrar amb normalitat. Grades plenes, platja plena i barques vingudes de diversos punts costaners fondejades a l'aigua. La Cantada donava, un any més, el tret oficial de sortida a un estiu que va començar amb una calor inusual i que ens ha deparat, els últims dies, canvis de temps sobtats i inesperats.

Els grups Port Bo, Les Anxovetes, Els Cremats i Neus Mar van ser els quatre protagonistes musicals de la 51a edició de la tradicional Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que va arrencar a dos quarts d'onze de la nit. El cinquè protagonista destacat, el públic, que es va mantenir fidel a una cita ineludible per a molts i que ha esdevingut una manifestació de cultura popular amb una força estètica inigualable gràcies a l'auditori muntat per a l'ocasió a la platja de Port Bo i les seves conegudes voltes. Les propostes escèniques de les millors formacions del gènere i el tradicional final amb els mocadors al vent al compàs de la popular havanera La bella Lola van confirmar-se, una vegada més, com els moments més potents i esperats de l'estiu a la Costa Brava i a Catalunya.

Com l'any passat, l'organització va posar a disposició dels assitents un autobús llançadora gratuït, que patrocina l'empresa Sarfa, i que comunicava Palafrugell amb Calella per fer més fàcil l'accés a la Cantada d'Havaneres. Per a l'ocasió es va habilitar també una gran zona d'aparcament a l'espai firal de Palafrugell, punt des d'on sortia l'autobús, que unia, per l'avinguda del Mar, l'Espai Firal (Palafrugell) amb l'avinguda Joan Pericot i Garcia (Calella), amb una periodicitat de 15 minuts. L'any passat, aquest servei va ser utilitzat per prop de dues mil persones.



«L'epicentre musical»

Tal com recordava el regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, aquest cap de setmana Calella és «l'epicentre musical de Catalunya». Avui ocuparà l'escenari el grup Mishima, una de les formacions que concursen en el Festival Í-Taca. De la seva banda, l'alcalde, Josep Piferrer, recordava que «Catalunya ha donat una gran importància a la cultura popular en els darrers anys, fet que també té a veure amb l'evolució que han experimentat la Cantada».