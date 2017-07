L'Ajuntament de Cruïlles, la PAAC i els ecologistes reclamen a Territori un pla per buidar l'abocador de Vacamorta

L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) i els ecologistes del CEPA-EdC reclamen al Departament de Territori que elabori un pla per buidar l'abocador de Vacamorta. Els afectats donen el termini d'un mes perquè la Generalitat elabori una primera proposta de document. L'alcalde, Salvi Casas, diu que han tingut tres anys per executar la sentència i exigeix que el procés de faci de manera consensuada amb totes les parts implicades i amb "tècnics independents". La reacció arriba després que divendres es fes públic que TSJC ha emès una interlocutòria en la qual desestima cinc recursos interposats pel Govern i l'empresa Recuperació de Pedreres SL i titlla "d'inadmissible" i "insuportable" que no s'hagi començat a buidar la instal·lació. El tribunal va donar l'any 2015 un termini de dos anys per retirar els 2,2 milions de deixalles que es calcula que s'hi acumulen.

Volen que es compleixi la sentència i que es faci de manera consensuada amb les parts afectades. L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) i el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC) exigeixen al Departament de Territori i Sostenibilitat que elabori en el termini d'un mes una primera proposta de pla per buidar l'abocador de Vacamorta. L'alcalde, Salvi Casas, diu que la Generalitat ha tingut tres anys per fer-ho i que volen que el procés que es faci d'acord amb els afectats amb tècnics "independents". "Potser s'ho haurien de fer mirar perquè durant 17 anys han defensat un abocador amb moltes sentències en contra", ha insistit.

Casas ha explicat que faran arribar una carta aTerritori reclamant que posi fil a l'agulla i es "comenci a moure" després de la nova resolució judicial. En un comunicat conjunt, els afectats reivindiquen la restauració de l'abocador utilitzant "les millors tècniques de buidatge" i que es faci a través de la Comissió de Seguiment creada al gener de 2015 entre les parts implicades. L'objectiu es fer-ho de manera consensuada establint un calendari i un projecte, en el qual participin experts que no estiguin vinculats al Departament.

Aquesta ha estat la reacció conjunta dels afectats després que divendres es fes públic que el TSJC ha emès una interlocutòria renyant al Govern per no haver començat el procés de descontaminació del paratge i desestimant els cinc recursos interposats en contra de la decisió d'anul·lar la llicència ambiental de l'abocador i treure'n les deixalles. Tres per part l'empresa gestora de l'abocador, Recuperació de Pedreres SL, i dos més de la Generalitat. A més, els obliga a pagar 5.500 euros de despeses.

La interlocutòria remarca que no havia "cap dificultat interpretativa" en la resolució que va emetre l'any 2015 on instava a buidar les instal·lacions i donava un termini de dos anys per retirar els 2,2 milions de deixalles que hi ha al paratge. El tribunal considera "del tot inadmissible i insuportable" que a dia d'avui no s'hagi pres cap mesura per restaurar l'espai i s'hagi permès que les deixalles continuïn enterrades al subsòl sota una capa de terra de 20 centímetres.



Clausurat l'any 2014

L'abocador del Baix Empordà, clausurat a finals del 2014 per ordre del Departament de Territori, acumula nombroses sentències. Tot plegat va motivar que es tanqués perquè la llicència estava mal donada. El TSJC també va sentenciar que s'havia de retornar l'espai al seu estat inicial, restituint la situació que tenia l'any 2000, abans que hi arribés el primer camió de deixalles.

Per evitar retirar-les, en els seus recursos la Generalitat va al·legar motius ambientals i també econòmics. Entre ells, assegurava que buidar l'abocador suposaria un cost de fins a 150 MEUR i que caldrien un mínim de 140.000 viatges en camió. Uns treballs que calculaven que durarien al voltant d'onze anys. Els TSJC els ha rebutjat tots i li ha recordat al Govern que "resulta inacceptable assumir que el desmantellament del dipòsit porti tant o més temps que la seva obertura i progressiu ompliment". Contra la resolució es pot interposar recurs de cassació.