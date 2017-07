Cs vol respostes de l'Agència Catalana de Residus

El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean M. Castel, va anunciar ahir que el seu partit ha sol·licitat la compareixença del director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, perquè «expliqui la situació de l´abocador de Vacamorta en seu parlamentària», després que la Generalitat no hagi pres mesures tal i com li va exigir el TSJC al 2015. «És inadmissible i una irresponsabilitat que el Govern no restauri aquest paratge i una mostra més de desobediència als tribunals», va afegir.