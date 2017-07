Una fuita de gas a Verges obliga a tallar tres carreteres i a desallotjar 26 persones

Una fuita en un dipòsit de gas propà soterrat al costat d'un restaurant a Verges (Baix Empordà) ha obligat a tallar les tres carreteres pròximes a l'indret dels fets, la C-31, la C-252 i la Gi-634.

L'incident ha tingut lloc cap a un quart de sis de la tarda i segons els Bombers una persona ha hagut de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per ferides a les mans. També s'ha ordenat el desallotjament dels immobles que se situen a la zona on es pot desplaçar el gas empès pel vent.

La mesura ha afectat 26 persones que han estat confinades en una zona segura de la població. Tècnics de Gas Natural s'han desplaçat també al lloc dels fets per solucionar l'avaria. Segons sembla, el ferit és un operari que treballava a la zona del dipòsit. Probablement, la fuita s'ha produït per una manipulació de l'equip que hi treballava.

Sis dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc. El jove ferit no ha hagut de ser evacuat a cap centre hospitalari.