Una fuita de gas a Verges obliga a desallotjar 26 persones i a tallar 3 carreteres

Una fuita de gas propà en un dipòsit soterrat va obligar ahir a desallotjar preventivament 26 persones a Verges i a tallar les tres carreteres pròximes al lloc dels fets: la C-31 (entre Verges i Figueres), la C-252 (fins a Corçà) i la Gi-634 (fins a Medinyà). Segons van informar els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, l'incident es va produir cap a tres quarts de cinc de la tarda, mentre un grup de tècnics de la companyia de gas estava realitzant una revisió periòdica en el dipòsit soterrat del restaurant Mas Pi. Com a conseqüència d'aquests treballs s'hauria produït accidentalment una fuita i el gas s'hauria alliberat cap a l'exterior.

Per seguretat i davant la impossibilitat d'aturar la fuita, els serveis d'emergències van ordenar el desallotjament preventiu de 26 persones dels immobles situats a la urbanització del costat i a les carreteres del voltant, que van ser traslladades a la Plaça Major i a la gasolinera.

«Quan ens han trucat d'Interior de Girona per informar-nos del que estava passant, els veïns s'han mobilitzat de seguida per ajudar tothom, i els cossos d'emergència ja estaven treballant» va relatar ahir l'alcalde, Ignasi Sabater. També es va procedir a tallar les tres vies d'accés a la localitat. Durant les tasques de reparació de la fuita, un operari de 36 anys va patir ferides lleus en una mà, però no va haver de ser traslladat a cap centre hospitalari.

Finalment, cap a tres quarts de vuit de la tarda, es va poder controlar la fuita, i les persones desallotjades, entre els quals s'hi trobaven els propietaris del restaurant Mas Pi, van poder tornar al seu domicili. També es va procedir a reobrir les carreteres GI-634 i la C-31, i mitja hora més tard, també es va obrir de nou la carretera Gi-252.

Fins al lloc dels fets -al costat d'una rotonda- s'hi van desplaçar tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de manera preventiva, quatre dotacions dels Bombers, sis unitats dels Mossos d'Esquadra i la policia local, entre altres.

Els Mossos d'Esquadra tallant el trànsit - Foto: ACN