Busquen un piròman per encendre tres focs en només nou hores

Tres incendis en només nou hores de diferència a Castell d'Aro. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro està buscant el responsable d'aquests focs. Un piròman que va fer mobilitzar els Bombers de la Vall d'Aro durant la tarda de dilluns i la matinada de dimarts. Sortosament, dels tres focs només n'hi va haver un que va tenir una afectació remarcable: 800 metres quadrats on hi havia plantades palmeres.

El primer dels incendis va declarar-se pels volts de les quatre i deu de la tarda de dilluns i va cremar una àrea de matolls i canyes. Aquí els Bombers van poder apagar les flames ràpidament. L'incendi va produir-se a prop de l'escola Vall d'Aro i l'institut Ridaura.

Cinc hores després, cap a les nou de la nit, va començar a cremar una tanca de xiprers d'un habitatge que hi ha a tocar la carretera que uneix Castell d'Aro amb S'Agaró. Aquí, la ràpida intervenció dels efectius d'extinció d'incendis va evitar un mal major i ràpidament es va apagar.

Finalment, pels volts d'un quart de dues de la matinada d'ahir, va declarar-se un altre incendi, en aquest cas en el viver de palmeres. Aquí van treballar-hi tres dotacions dels Bombers i l'extensió afectada va ser considerable: 800 metres quadrats d'una plantació de palmeres. Aquest viver és al carrer de les Sorres de Castell d'Aro, molt a prop de la carretera que porta a s'Agaró.

Els tres incendis es van declarar en unes àrees molt properes i la Policia Local ha obert una investigació, ja que s'han trobat indicis clars d'intencionalitat i per tant que hi ha un piròman al darrere. De moment, tenen clar que hi ha algú que està causant aquests incendis i estan treballant per identificar el possible causant.