Detenen cinc homes per cometre 33 furts en tres mesos a la comarca

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 de juny, a Lloret de Mar i Vidreres, cinc homes com a presumptes autors de 33 robatoris silenciosos als municipis de Calonge, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro comesos entre l'abril i el juny. Els cinc homes, d'entre 29 i 36 anys, de nacionalitats albanesa, espanyola i marroquina i veïns de Lloret i Vidreres, van passar dimarts a disposició judicial i tres d'ells van ingressar a presó.

La investigació va arrencar el 3 d'abril, quan va començar la primera onada de robatoris silenciosos a cases de la comarca. En aquest tipus d'assalt, els lladres entren als habitatges de nit i cometen el cop sense fer soroll. En aquesta primera onada, que va durar fins al 26 d'abril, els lladres van perpetrar fins a vuit robatoris, tots a urbanitzacions de Calonge. La Unitat Territorial dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació tutelada pel Jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols. En la majoria dels robatoris, els lladres van aconseguir entrar als immobles fent un forat amb un trepant als marcs de portes o finestres i forçant l'accés amb un filferro. Aquest és un mètode estès entre delinqüents d'origen albanès i, de fet, és el que van usar els assaltants per accedir a casa de l'empresari gironí Jordi Comas, assassinat l'any 2012 durant un robatori.

A principis del mes de juny, va començar una segona onada de robatoris de característiques idèntiques i els Mossos va identificar tres persones d'origen alabanés, un dels quals era Fatjon Lugja, àlies Mario de Rocco, ja condemnat el juny del 2016 a 7 anys de presó per liderar una altra banda que va assaltar 25 cases.

En un principi, tots tres vivien plegats a un hostal de Lloret de Mar i la investigació va poder determinar que feien servir zulos com a amagatalls per a part del botí (generalment s'enduien material electrònic, joies i diners) i roba o eines utilitzades per perpetrar els robatoris. A més, un dels integrants del grup feia de conductor. Duia els lladres que havien de perpetrar el robatori fins a la urbanització Montbarbat (Vidreres) i, més tard, els passava a recollir a un punt acordat. Durant la segona i la tercera onada de robatoris, els investigadors van veure aparèixer en escena un quart sospitós, d'origen espanyol. Els Mossos van poder localitzar fins a tres possibles zulos de la banda i vincular els lladres amb un total de 33 robatoris.

Aleshores, els agents van muntar un dispositiu policial de detenció que va culminar divendres. A Lugja el van detenir quan s'aproximava a un dels amagatalls, a Calonge. El mateix dia, els agents va detenir dos homes més a la població de Lloret de Mar i dos més a Vidreres. Finalment, quatre dels cinc detinguts van passar a disposició judicial dimarts i la jutgessa va enviar a presó provisional sense fiança els tres homes d'origen albanès, que en seu judicial es van acollir al seu dret a no declarar. Argumenta que hi ha risc de fugida perquè estan en situació irregular al país i no tenen cap tipus d'arrelament, ni familiar ni laboral. A més, sosté que hi ha un perill evident de reiteració delictiva, sobretot en Lugja, que, tot i la condemna prèvia, no va dubtar a tornar a formar un grup criminal per cometre més robatoris. Els vinculen amb 27 robatoris amb força, 6 violacions de domicili en concurs medial amb furt perquè van entrar a cases aprofitant que hi havia accessos oberts i pertinença a grup criminal. 23 dels robatoris els van cometre a Calonge, nou a Platja d'Aro i un a Santa Cristina.