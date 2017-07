Un veí de Begur denuncia que el van multar a La Rioja per portar l´adhesiu de CAT al seu vehicle

Un veí de Begur, Delfí Cerrudo, va denunciar ahir a Diari de Girona que el van multar a La Rioja per portar l'adhesiu de CAT –de Catalunya– al costat de la matrícula. Segons va explicar aquest veí de Begur de 72 anys, els fets es van produir a la localitat de Pradillo. «Em vaig aturar per demanar informació a l'oficina de turisme i vaig passar per davant de dos guàrdies civils», va explicar Cerrudo, qui va afegir que en trobar l'oficina tancada, ja procedia a marxar quan els agents el van aturar per demanar-li la documentació. «Els vaig preguntar si era perquè portava matrícula de Girona i em van dir que era il·legal perquè hi portava l'adhesiu de CAT i podria confondre el radar», va exposar l'home, originari de Salamanca i veí de Begur des de fa 40 anys. «És del tot fals, perquè feia menys d'un any m'havia arribat una multa per un radar i l'adhesiu està al costat de la matrícula que es llegeix perfectament», va assegurar el baix-empordanès, qui es va negar a firmar la multa de 200 euros.

En tornar a Begur després de les vacances, Cerrudo va posar el cas en mans d'un gabinet jurídic. «Segurament hauré d'acabar pagant, però és que estic indignat amb aquest malestar que hi ha amb els catalans», va lamentar l'afectat, qui va ressaltar que fa més de deu anys que porta l'adhesiu i ha circulat per tot Espanya i part de l'estranger sense «cap problema». «Jo soc castellà però estic molt cansat de la catalanofòbia», va dir Cerrudo, qui reclama que se li retiri la denúncia, ja que «pagar sancions basades en falsedats és una injustícia».