Sant Feliu de Guíxols té registrats 800 pisos turístics i preveu seguir creixent

Sant Feliu de Guíxols té uns 800 habitatges d'ús turístic (HUT) repartits per tota la localitat, una xifra que es preveu que seguirà augmentant. O almenys així ho espera l'equip de govern ganxó (PSC, ERC i TSF) que ahir va fer balanç dels dos primers anys de mandat davant de la ciutadania. «Tenim comptabilitzats uns 800 pisos oficials, que són prop de 3.000 places, i preveiem créixer encara més», va detallar el regidor de turisme, Salvador Calabuig (PSC) durant una roda de premsa prèvia a l'acte celebrat al teatre. L'edil va ressaltar que en només tres mesos es van sol·licitar i tramitar més de 100 llicències noves –un tràmit que només costa 230 euros– i que durant el 2016 es va produir «un únic cas de molèsties veïnals». «Sant Feliu és una ciutat atractiva per al turisme familiar» va valorar Calabuig qui va remarcar que per aquest motiu, aquest tipus d'habitatges no suposen, de moment, un problema com si passa en altres poblacions.

Més enllà d'aquest repte, el govern tripartit encapçalat per Carles Motas (TSF) està actuant i seguirà treballant en els projectes estratègics que es van marcar a l'inici de legislatura. Un d'aquests, el Guíxols Arena, va ser inaugurat el setembre passat, mentre que els quatre restants avancen a bon ritme. «Tindrem el projecte executiu de la reforma de la façana marítima Rius i Calvet el 12 de juliol», va avançar el batlle, qui va recordar que és una obra «complexa» que afecta diverses administracions: la Generalitat, a través de Costes, i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Pel que fa a l'asil de la plaça Alabric, Motas va indicar que el projecte estarà a punt el 28 de setembre, s'adjudicarà a finals d'any i es podria començar a desenvolupar a principis de 2018.

La mateixa època en la qual, el govern ganxó vol tenir a punt el plec de condicions per tirar endavant l'aparcament soterrat amb unes 600 places a la zona de la Corxera i que costarà entre nou i deu milions d'euros que haurà d'assumir una empresa privada. La mateixa que també s'encarregarà de gestionar les zones blaves de la ciutat, segons s'estipularà en el contracte. Finalment, l'alcalde va subratllar que les novetats sobre el Museu Thyssen es coneixeran la pròxima setmana.

Més enllà de parlar del futur de Sant Feliu però, els portaveus del tripartit ganxó van valorar també, la bona sintonia que fins ara ha marcat el seu modus operandi. En aquest sentit, el portaveu d'ERC, Jordi Vilà, va explicar que quan van entrar al govern el 2015 la part més difícil va ser «superar» «l'enclotament notori en què es trobava la ciutat», però que d'altra banda, hi havia «moltes ganes i il·lusió per part dels dotze regidors per superar-ho i assumir el repte» va lloar l'edil republicà.

I és que totes tres formacions van insistir a definir-se com a «coalisió col·lisionada» que treballa per aconseguir un model de ciutat basat en la planificació, la transparència i proper amb la ciutadania. «La ciutat ha de ser dinàmica, acollidora, i econòmicament ha de funcionar» va ressaltar el socialista Josep Melcior Muñoz qui va subratllar que des del 2015, l'atur a la localitat ha baixat «més d'un 20%». I tot això, va assenyalar l'edil del PSC, sense «deixar d'atendre el dia a dia».

L'acte públic amb els ciutadans ganxons es va fer ahir a les vuit del vespre al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer.