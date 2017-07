Torroella incorpora dos nous vehicles en la recollida de brossa

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí han incorporat aquesta setmana dos nous vehicles al servei municipal de recollida d'escombraries i neteja: un camió recol·lector de mida mitjana i un vehicle per rentar els contenidors, tant per dintre com per fora. S'afegeixen així, a la màquina escombradora gran que es va estrenar el 14 de juny, coincidint amb l'entrada en funcionament del dispositiu de temporada alta. Segons va informar ahir el consistori, aquestes noves incorporacions representen «un pas més en la modernització de la flota del servei», que a finals d'aquest any estarà pràcticament renovada en la seva totalitat.

El procés de renovació de la maquinària es va iniciar el novembre de l'any 2014, coincidint amb l'entrada en servei de la nova concessió a l'empresa Urbaser.

La màquina rentacontenidors realitza la neteja a pressió a l'interior d'un compartiment especial, on els contenidors queden tancats. El procés dura entre 1,5 a 2 minuts per contenidor.

Respecte al camió recol·lector és més petit (16 m3) que els ja existents (26 m3). En ser més compacte pot arribar a espais de difícil accés i és més ràpid en la recollida.