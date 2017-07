Els firaires i l'EMD de l'Estartit segueixen enrocats en la disputa per la ubicació

La disputa que afecta directament la Festa Major de Santa Anna del pròxim 26 de juliol segueix oberta i sense gaires perspectives d'acord al voltant de decidir la ubicació definitiva de la fira. Després d'una tensa trobada i diversos actes reivindicatius entre els firaires i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit, ambdós sectors es mantenen immòbils. Està pendent una nova reunió la setmana vinent per intentar salvar les festes de la localitat baix-empordanesa que estan en perill.

El darrer pas de la disputa ha estat una instància que l'Associació de Firaires de les comarques gironines va enviar a l'EMD ara farà aproximadament una setmana, encara sense resposta. És la segona que envien, insatisfets amb la resposta que se'ls va donar en un primer moment.

En el document, els firaires plantegen un seguit de modificacions amb la intenció d'arribar a convèncer l'EMD de no moure's. Algunes consisteixen a acotar més la superfície que ocupen o intentar fer el mínim soroll possible, contemplant l'opció d'eliminar la música per complet. Un dels arguments a què s'agafen prové del Pla d'Usos de 1986, on es diu que «és il·legal muntar un nou emplaçament», notifica la firaire de l'atracció Mini Jamaica, Janina Grau. Segons el president del sector firaire, Joan Bagó, «sortir del passeig i anar a un terreny als afores és contraproduent per a nosaltres, el problema més gros és que no hi cabem tots».

Malgrat estar a l'espera d'una resposta, tenen clar que «el fet de canviar de lloc és completament innegociable», sosté el vocal de l'Associació, Francesc Cruz. Ell mateix confessa que els estartidencs els han comunicat que si la fira canvia de lloc, no hi aniran perquè es neguen a «agafar el cotxe per anar de festa». Així doncs, per a Cruz «un canvi d'ubicació seria renunciar a fer negoci i a fer la Festa Major de l'Estartit».



EMD Estartit es manté ferm

Després de rebre la segona instància i les disculpes per alguna actitud indeguda a la trobada pels volts de Sant Joan per part dels firaires, l'EMD està estudiant les propostes a l'espera de convocar una cita la setmana vinent. El nucli de la controvèrsia és el desplaçament de la fira, una condició indispensable segons el pla de redistribució que es vol dur a terme al municipi. El president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, destaca que aquesta alternativa es va comunicar el març de l'any passat, essent conscients que «no tenim més espais públics» per ubicar les atraccions. Inflexibles com els firaires, Dalmau afirma amb contundència que «no està previst que es quedin al lloc on estan, ja que creiem que el nou lloc és millor per fer aquesta activitat».

Queden poc més de dues setmanes perquè comencin les festes i l'Estartit encara no sap com acabarà la polèmica que va provocar una tallada de carrers i, més endavant, una manifestació amb camions. L'EMD en alguna ocasió ha fet trontollar la celebració de la fira, però els firaires s'hi neguen rotundament amb la voluntat de mantenir-la i conservar la seva essència com ara fa vint anys.