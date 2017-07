L´Estartit Hissen la bandera Q de qualitat a la platja Gran

L'empresa concessionària de la vigilància de les platges de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Rescatadores, va hissar dijous al matí la bandera Q de Qualitat Turística a la platja Gran. Segons va informar el consistori, amb aquest acte simbòlic es va voler reconèixer i projectar la bona tasca que realitza aquest equip format per 28 persones, entre coordinadors, cap de platja, socorristes, patrons d'embarcacions i monitors de lleure. La Q de Qualitat Turística és un prestigiós certificat que atorga la Secretaria d'Estat de Turisme i gestiona l'Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), per la qualitat dels serveis, la sorra i l'aigua de les platges. A l'acte hi van assistir la regidora de Platges i Gestió Costanera, Sílvia Comas, i la regidora de Destinació Turística Torroella-l'Estartit-Illes Medes, Sandra Pibernat, entre altres responsables.