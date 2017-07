La zona blava a la Bisbal ja es pot pagar a través d´una aplicació de mòbil

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha posat en marxa una aplicació per poder pagar el temps d'estacionament de la zona blava a través del telèfon mòbil. Segons informa el consistori, la nova opció es pot controlar des de l'app aparcare, que es pot descarregar gratuïtament tant a l'App Store (Apple) com a Google Play (Android). Quan l'usuari ja ha registrat les seves dades, el sistema permet pagar l'estacionament en zona blava i renovar-lo des de qualsevol lloc. A més, també es pot demanar la devolució del temps no consumit en cas de marxar abans que s'esgoti el termini pagat.

La Bisbal d'Empordà té 193 places d'aparcament de zona blava repartides pel centre, de les quals bona part funcionen com a zona blava bonificada, que permet als residents que disposin de la targeta identificativa aparcar-hi 1 hora al dia tot el dia de manera gratuïta.