El carrer Mercè de Sant Feliu de Guíxols estarà tallat tot el dia

El carrer Mercè i el tram del carrer Capmany de Sant Feliu de Guíxols estaran tallats durant tot el dia d'avui a causa de la neteja de la calçada i la protecció de passos de vianants. Segons va informar ahir el consistori ganxó, el tall en la circulació s'iniciarà a les vuit del matí d'avui i s'allargarà fins a les vuit del matí de demà.

Tot i això, es permetrà l'entrada i sortida de vehicles dels guals, excepte en el tram entre les dues cruïlles -el carrer Mercè amb Capmany, i del carrer Mercè amb el carrer del Mall- on no s'hi podrà circular amb vehicle. «S'ha concentrat el màxim d'accions en el mínim temps possible, per evitar majors molèsties als veïns» va dir ahir l'Ajuntament.