Incògnita en la desaparició d´una premsa d´oli

PALAMÓS. La desaparició d'una premsa d'oli de més de dos segles d'història s'ha convertit en tot un misteri a Palamós. Aquesta peça històrica es trobava, fins fa uns dies, a Mas Oliver, una finca privada que data del segle XVI i actualment està abandonada. Alguns veïns ja ha donat l'alerta per les xarxes socials mentre que l'Ajuntament intenta esbrinar que ha passat, tot i no tractar-se d'un bé públic

La desparició de la premsa d'oli a les restes del Mas Oliver de Palamós s'ha convertit en un tot un misteri a la localitat baix empordanesa. Segons va avançar ahir Ràdio Palamós, ningú sap, de moment, que ha passat amb aquesta peça de fusta que podria tenir més de dos segles d'història. El primer a denunciar l'absència d'aquesta relíquia històrica va ser un jardiner local, Jordi Fernández, el qual va publicar les fotografies de l'abans i els després a les xarxes socials.

«Ell que sempre volta per allà, va ser qui es va adonar fa uns dies que la peça ja no hi era», va comentar ahir l'historiador local, Gabriel Martín, qui va difondre l'alerta de la desaparició a través de les xarxes socials. «No es pot dir que hagi estat robada, perquè realment no sabem que ha passat. Simplement ha desaparegut», va remarcar aquest palamosí qui va explicar que la peça de fusta, situada a la part de darrere del mur, ha estat extreta amb cura i no «arrencada de qualsevol manera». A més, va afegir que també han desaparegut diverses teules antigues de la coberta de l'edifici del mas. «Aquest tipus de peces són molt preuades i estan molt cotitzades en el mercat», va precisar Martín qui va criticar que el Mas Oliver es troba en «molt males condicions».

Aquesta finca, situada a prop del litoral de S'Alguer i que data del segle setze, és privada i està inclosa a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, tot i que actualment es troba en situació d'abandonament.

Per la seva part, l'Ajuntament de Palamós, va explicar ahir a Diari de Girona que estan intentant localitzar el propietari de la finca per saber si ha estat ell qui ha extret aquesta peça històrica o si es tracta d'un robatori. En aquest sentit, el consistori palamosí va recordar que ni la premsa ni el mas són un bé públic, però que tot i això, intentaran resoldre el misteri i descobrir que ha passat amb la premsa d'oli desapareguda.