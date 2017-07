Quinze objectes van determinar la paternitat de Julio Iglesias sobre el seu fill ´ganxó´

La prova d'ADN que ha determinat que Julio Iglesias té el 99,99% de possibilitats de ser el pare de Javier Sánchez (València, 1976) s'ha sustentat en la comparació de fins a quinze objectes diferents, recollits per un detectiu a Miami (EE .UU.) durant nou dies de treball.

No ha estat una feina fàcil, segons explica en una entrevista amb l'advocat de Sánchez, Fernando Osuna, que l'ha assessorat en tot el procés, que porta diversos mesos en marxa, igual que ha fet en diversos casos similars, un d'ells el de Manuel Díaz, que l'ADN va demostrar que és fill del torero Manuel Benítez 'el Cordobés'.

En el cas de Julio Iglesias les dificultats han tingut a veure sobretot amb el lloc en què viu el cantant, una de les zones més exclusives de Miami, on el detectiu que ha treballat en la recollida de "mostres" ha hagut de mimetitzar-se tot el possible amb l'ambient local, i això incloïa portar un cotxe de lloguer de gamma alta, menjar en restaurants cars i passejar amb naturalitat per llocs no habituals per als habitants de la ciutat.

Encara que inicialment es va publicar la paraula "escombraries" per descriure els objectes dels quals s'ha extret l'ADN de Julio Iglesias, Fernando Osuna matisa que es tracta d ' "objectes que no tenen valor, que han estat rebutjats, una burilla, un mocador, un llauna de beguda, un tovalló ... ".

Aquest lletrat sosté que "mai ens juguem l'ADN a una sola carta -un sol objecte-, perquè pot estar contaminat per altres persones", per exemple una burilla recollida d'un cigar que ha estat compartit.

Per això, s'ha realitzat una comparativa d'una quinzena d'objectes diferents, dels quals el lletrat no dóna detalls d'on i com es van recollir, i ni tan sols especifica a qui en concret pertanyen els objectes, ja que és igualment útil un got usat per Julio Iglesias que un tovalló d'un dels seus fills, que al cap i a la fi tenen la mateixa empremta genètica, i la comparteixen, presumptament, amb Javier Sánchez.

Osuna defensa que no s'atempta contra la intimitat de ningú, perquè no es tracta de "desprestigiar una persona", sinó perquè "algú recuperi la seva dignitat, que es faci justícia, i es reconegui que és el fill d'una altra persona".

Sosté que aquesta és la principal motivació de Javier Sánchez per reobrir un cas tancat el 1999, que no prescriu, "perquè la paternitat només prescriu quan mor el fill que la reclama".

El cas es reprendrà amb la presentació de la reclamació oficial en un jutjat espanyol.

Osuna s'espera que, encara que inicialment no ha estat possible, s'arribi a un acord entre les parts que faci que, o s'eviti anar a judici, o bé aquest sigui un mer tràmit.

Amb tot, l'advocat creu que serà un procés al qual encara li queda bastant, tot i que quan acabi, si tot va com espera, Javier Sánchez serà reconegut com a fill oficial del cantant i tindrà dret a ser reconegut hereu oficial d'una fortuna que la llista Forbes situa, entre efectiu i propietats, en uns 850 milions d'euros.