El sisè premi Jordi Comas incrementa la dotació del guardó fins a 4.500 euros

El sisè Premi Jordi Comas de Recerca Local incrementarà la dotació del guardó fins als 4.500 euros (fins ara eren 3.000 euros). Segons va informar ahir l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, les propostes es podran lliurar fins al 31 d'octubre, el veredicte del jurat es farà públic el 17 de desembre i el treball final s'haurà de lliurar el desembre de 2018. A més, el consistori mantindrà enguany la possibilitat que els treballs no premiats puguin ser valorats automàticament en les futures edicions de la convocatòria si els autors ho autoritzen, generant-se així una borsa de projectes per reduir la possibilitat que es declari desert el guardó com va passar l'any 2016.

El concurs premia el millor projecte inèdit d'investigació que pugui esdevenir, posteriorment, un treball de recerca sobre Castell-Platja d'Aro i S'Agaró en qualsevol àmbit.