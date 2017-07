Un home mor ofegat a la platja Gran de Platja d'Aro

Un home ha mort ofegat aquest dimecres al migdia a la platja Gran de Platja d'Aro, segons ha confirmat Protecció Civil. Poc després de la una del migdia, un testimoni ha alertat els serveis d'emergència que hi havia un home surant a l'aigua a uns cinquanta metres de la platja. El cos de l'home ha estat traslladat a la sorra on un socorrista li ha practicat les primeres maniobres de reanimació a l'espera dels efectius del SEM, que han continuat amb les maniobres sense èxit.



En el moment dels fets la platja estava vigilada per socorristes de Proactiva i tenia hissada la bandera verda. Fins al lloc s'hi ha desplaçat l'helicòpter i una ambulància del SEM, a més de quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.





Después de reanimar a un hombre supuestamente ahogado en platja d'aro. No han podido hacer nada pic.twitter.com/QRAbTzImTb — MontinsJr (@MMontins) ?? ?????, ????