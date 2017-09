Palamós reordenarà el paratge de Castell per reduir l'impacte turístic

El paratge natural de Castell de Palamós forma part del PEIN Castell-Cap Roig i inclou una de les platges més ben conservades de la Costa Brava és un reclam turístic molt important, especialment durant l'estiu. La pressió del turisme, però, ha "posat en risc" la conservació d'aquest entorn natural, segons paraules de l'alcalde, que aquest dijous ha detallat un projecte de revalorització de la zona amb el suport de diferents departaments de la Generalitat. Amb una inversió de 743.000 euros, el projecte inclou el trasllat de l'actual aparcament de pagament a la plana de Castell, que mantindrà les 660 places però s'ubicarà a uns terrenys annexos, situat a uns 350 metres de la zona actual. Cada estiu hi aparquen uns 50.000 vehicles. Per integrar-lo millor en el seu entorn i reduir-ne l'impacte visual, es farà una franja amb arbres a la zona sud. També es millorarà l'espai d'entrada a la platja i es farà un camí en paral·lel a la riera per facilitar el pas de vianants fins a la platja. Es preveu que les obres estiguin enllestides la tardor del 2018. De forma paral·lela, s'impulsarà un segon projecte per millorar el camí de ronda actual.