Rufí consulta si té l'obligació de convocar el ple que demanen PDeCAT i COET

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí (ERC-Junts), es resisteix a portar de nou al ple el tema de les vaquetes –que organitzava la Penya San Marcos– després que el maig de l'any passat la sessió plenària prengués la decisió de declarar la localitat «vila lliure de correbous». Ara, després de la petició dels grups municipals del PDeCAT i COET, ambdós a l'oposició, de celebrar un ple extraordinari per debatre la convocatòria d'un referèndum al municipi sobre les vaquilles, Rufí prolonga el desenllaç amb la sol·licitud d'un informe jurídic que li digui si té l'obligació o no de convocar aquesta sessió plenària. L'alcalde diu que té fins el proper dimecres per contestar aquesta petició dels dos partits de l'oposició, dia en què s'exhaureix el primer termini per a la celebració del ple.

El portaveu del PDeCAT, Jordi Cordon, exposa que l'article 98 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya és clar: «El ple té sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d'aquest ple no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol·licitada, i no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple ordinari o d'un altre extraordinari amb més assumptes si els sol·licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament. Si el president no convoqués el ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors indicat dins el termini de quinze dies assenyalat, aquest restarà convocat automàticament per al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores». Segons Cordon, aquest segon termini estableix que el ple s'ha de celebrar el 27 de setembre.

També ha lamentat que «és trist i decepcionant que l'alcalde no tingui la voluntat política de convocar el ple i agoti els terminis legals establerts». I li ha retret que «prediqui el diàleg i la participació» i, en canvi, no vulgui acceptar la proposta del PDeCAT i COET de tirar endavant una consulta popular refrendària sobre les vaquetes, cosa que la convertiria en vinculant. Finalment, ha comparat l'actitud de Rufí amb el posicionament del Govern de Madrid d'enrocar-se contra els referèndums.

Cordon, però, té clara la posició de Rufí: «Sabem que l'alcalde no vol debatre» cap assumpte de les vaquetes. En aquest sentit, el govern ja va rebutjar al juny una moció dels convergents en què demanava que es votés la celebració de les vaquetes –la Penya San Marcos havia sol·licitat l'autorització–. Aleshores, un informe de Secretaria va exposar que no s'havia d'admetre la moció perquè «la petició objecte de la moció ja ha estat debatuda» i perquè Torroella ja no figura a l'annex de la llei de festes tradicionals amb bous.