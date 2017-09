Els organitzadors del Carnaval de Palamós aposten perquè l'Ajuntament se n'encarregui

L'Associació Som Carnaval, que es va encarregar aquest any de l'organització del Carnestoltes de Palamós, aposta perquè sigui l'Ajuntament de la vila el que s'encarregui de la gestió d'aquest esdeveniment. L'entitat ha anunciat aquesta setmana que no es presentarà al concurs que l'Ajuntament ha convocat per organitzar les edicions dels anys 2018 i 2019 ja que els seus membres entenen que «la responsabilitat de dur a terme un acte amb tanta repercussió com aquest no pot recaure totalment en cap associació de Palamós, únicament amb una petita subvenció econòmica i ajudes de les diferents àrees», exposen en un comunicat que van fer públic a les xarxes socials. No obstant això, l'aposta del consistori és mantenir el format actual, és a dir, que sigui una entitat qui l'organitzi amb la col·laboració de les colles, altres entitats i l'Ajuntament, segons ha manifestat el regidor de Cultura Francesc Subirats a Ràdio Palamós.

El concurs per a l'organització del Carnaval palamosí preveu una adjudicació per dos anys, ampliables a dos més, perquè l'entitat guanyadora tingui més marge de maniobra i la subvenció municipal serà de 29.000 euros per la propera edició, 2.000 més que per la darrera.

Aquesta és el segon concurs que convoca l'Ajuntament per a l'organització del Carnaval a Palamós. Fins l'any passat, l'organització durant més de 30 anys va correspondre a l'Associació Carnaval de Palamós. Discrepàncies amb colles va motivar que alguns dels seus membres impulsessin una alternativa a l'entitat organitzadora, Som Carnaval, que va ser la que finalment va guanyar el primer concurs, pel 2017. Ara, vist que «sense cap experiència en gestionar esdeveniments, Som Carnaval ha organitzat un Carnaval en temps rècord i ha demostrat que un Carnaval obert, participatiu, transparent i d'unió de les colles és possible», creu que toca a l'Ajuntament assumir-ne la gestió.