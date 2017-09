Platja d´Aro estrena les cinc sales d´exposició rehabilitades de la Masia Bas

La Masia Bas de Platja d'Aro ja ha estrenat la planta d'exposicions al complert. L'exposició col·lectiva internacional d'art contemporani Summer Lovin' ha estat la primera en ocupar les cinc sales rehabilitades que es troben a la primera planta d'aquesta masia, catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional. L'estiu passat es va inaugurar com a nou espai expositiu del municipi amb una mostra escultòrica de Josep Canals. Aleshores, però, només comptava amb tres de les cinc sales. L'obertura total ha estat aquest estiu amb una mostra cedida per un col·leccionista que estiueja al municipi, ha concretat el regidor de Cultura Lluís Pujol, i que es va inaugurar el 8 de juliol i tanca les portes demà.

L'adequació d'aquestes últimes sales ha tingut un cost de 52.453 euros (IVA inclòs) i l'Ajuntament ha comptat amb una subvenció de 10.000 euros de la Diputació de Girona. Els treballs d'aquestes dues sales han comportat una actuació en una superfície de 99,13 metres quadrats. S'han fet diverses actuacions, tant a les parets com també en instal·lació elèctrica. La Masia Bas té ara ocupada totalment la primera planta com a sala d'exposicions –si bé a l'hivern, i mentre no es faci l'ampliació de la biblioteca, seguirà acollint tallers d'aquest servei–, mentre que la planta baixa hi ha un annex de la biblioteca, la Casa Lila i l'escola d'art. Pujol ha afegit que la intenció per l'any que ve és acabar de rehabilitar la part de la planta baixa que encara no està en ús i instal·lar-hi un ascensor.

Quant a l'exposició que es pot visitar fins demà hi ha artistes catalans, coreans, europeus, nord-americans, sud-americans i del Pròxim Orient i els seus treballs aborden, successivament, la natura i el mar, la sensualitat i la gola, els plaers de la festa i de la nit, la bellesa del cos i la vanitat humana.