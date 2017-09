Torroella conservarà el conjunt arqueològic de Santa Maria del Palau

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí vol valorar el conjunt arqueològic de Santa Maria del Palau, al sector nord-occidental del massís del Montgrí. Actualment es conserva part de l'antiga església romànica, datada del segle XIII, i es tenen documentades les restes de l'antic poblat del Palau, que va ser habitat des del segle II a.C. en època romana fins a la Baixa edat mitjana.

Amb l'objectiu de fixar els criteris i les actuacions per valorar aquest important conjunt, l'Ajuntament disposa d'una diagnosi i proposta de gestió elaborada per un despatx d'arquitectura especialitzat en patrimoni i ha signat un conveni amb els propietaris de l'església, Carme López i Josep Maria Guinart, per a la cessió d'ús de l'immoble per 40 anys. Amb la signatura d'aquest acord, que el ple havia d'aprovar ahir, es formalitza el primer pas per tal que l'Ajuntament pugui portar-hi a terme els treballs de consolidació i conservació necessaris per evitar la seva pèrdua irreversible.

Tot i el seu estat d'abandonament, l'església encara conserva una bona part de l'estructura arquitectònica. A simple vista i reconeixent els alts murs de pedra és fàcil percebre el que va ser la nau principal. A més, diferents elements permeten relacionar-la amb els d'algunes esglésies alt-medievals de la comarca, com ara les que es troben als afores d'Empúries.

L'església era de planta rectangular d'una sola nau i coberta per una volta apuntada i seguida, sense arcs torals ni triomfal ni cap absis adjacent. En general, les façanes es conserven força bé excepte la de ponent, de la que se'n conserva tan sols l'arrencada a nivell de terra. L'única obertura aparent es troba al mur de llevant, de doble esqueixada i arcs rebaixats.

Anna Maria Mercader, regidora de Cultura, ha agraït la predisposició i facilitats de la propietat a l'hora de formalitzar la cessió d'ús de l'església i ha explicat que aquesta mateixa tardor es portaran a terme els primers treballs de consolidació. En una primera fase s'invertiran 17.000 euros, aportats per la Diputació de Girona (10.000), l'Ajuntament (5.500) i la propietat (1.500). Posteriorment, es planificaran més actuacions de conservació, millora i estudi d'acord amb el projecte de diagnosi i gestió.