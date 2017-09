Evacuen a l´hospital una persona intoxicada per fum en un pis ocupat

Imatge de l´edifici afectat per l´incendi.

Un veí de l'Estartit va ser evacuat ahir al matí a l'hospital de Palamós per intoxicació de fum després que es produís un incendi en el pis on es trobava, a l'avinguda de Roma. El foc va ser de dimensions reduïdes i els bombers el van apagar amb rapidesa. Es dona la circumstància que tot el bloc on es va produir l'incendi està ocupat.

Els fets van tenir lloc al matí. Poc abans de les deu del matí, els bombers van rebre l'avís d'un foc en un segon pis del bloc número 37 de l'avinguda de Roma. Tres dotacions del cos d'emergències van desplaçar-se fins el citat carrer i a dos quarts d'onze del matí ja van donar el foc per extingit. Una persona que es trobava al seu interior va haver de ser atesa per inhalació de fum, i posteriorment va ser traslladada a l'hospital de Palamós.

El bloc d'apartaments, van informar fonts municipals, està ocupat en la seva totalitat després que l'empresa promotora fes fallida.