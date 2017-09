Torroella desestima fer un ple extraordinari sobre la consulta de la festa de les vaquetes

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha desestimat la petició dels grups de l'oposició COET i PDeCAT per celebrar un ple extraordinari i debatre si calia fer una consulta sobre la festa de les vaquetes. La decisió, expliquen, s'ha pres en base a un informe dels serveis jurídics que conclou que "l'objecte de la sol·licitud és un tema ja debatut en el plenari del 5 de juny de 2016, on tots els regidors es van poder manifestar" i que "ha tingut conseqüències jurídiques terminants, com la modificació de l'annex de la Llei 34/2010 i la supressió de Torroella com a municipi on se celebrava aquesta festa".

Des de l'equip de Govern, liderat per l'alcalde d'ERC Josep Mª Rufí, asseguren que hi ha jurisprudència que avala la decisió en casos com aquest malgrat que ho hagi sol·licitat una quarta part dels regidors del consistori.

Rufí ha emès aquest dimecres un decret d'alcaldia on ha notificat als grups de l'oposició la decisió. El document es base en un informe elaborat pels serveis jurídics municipals que consideren que es tracta d'un assumpte que ja es va abordar en un ple i que, a més, ha suposat la modificació de l'annex de la Llei 34/2010 així com la supressió de Torroella de Montgrí com a municipi on se celebrava aquesta festa amb vaquetes. Des de l'Ajuntament asseguren que hi ha jurisprudència que avala la improcedència de la convocatòria encara que l'hagi reclamat una quarta part del plenari.

D'altra banda, han recordat al PDeCAT que al juny ja va presentar una moció al respecte per demanar la celebració d'una consulta popular. L'Ajuntament aleshores ja va resoldre no admetre a tràmit la petició i no incloure el document a l'ordre del dia del ple. En aquesta ocasió, el PDeCAT va presentar una denúncia davant del Departament de Governació i Administracions Públiques, que va fer una petició d'informació al consistori. Des de l'Ajuntament han explicat que els van respondre envinat el decret i l'informe que sustentava la decisió i que, com en aquesta ocasió, es fonamenta en el fet que es tracta d'un "procediment ja tramitat i tancat". A hores d'ara, asseguren des de l'equip de Govern, no han rebut cap requeriment de nul·litat de l'acte per part de la Generalitat.

