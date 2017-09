Calonge acollirà un debat turístic de les tesis finals d'un màster de la UdG

Els set estudiants que han estat becats durant el curs 2016-2017 per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona presentaran aquest divendres les seves tesis finals de màster, en un acte al qual seguirà una taula rodona al voltant dels temes que han tractat als seus treballs. La protagonitzaran destacades personalitats de l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació, entre els quals s'hi compten els xefs Paco Pérez i Marc Gascons.

Les tesis d'aquests set estudiants, entre els quals hi ha dues alumnes xineses, són treballs d'investigació que es consideren d'importància per al territori.

Laura Coris presenta una Proposta per donar valor afegit a la Ruta del Vi DO Empordà: partint d'una anàlisi dels recursos turístics que ofereixen les tres rutes del vi catalanes adherides a Rutas del Vino de España. Dan Zhu ha elaborat un estudi sobre El enoturismo para el mercado chino. Propuesta de promoción de la Costa Brava, on traça una estratègia a través de l'enoturisme per atraure el turisme xinès, partint de la idea que les rutes que se centren en el vi són les més populars entre els xinesos.

Lluïsa Jordà, amb Calendari d'advent en viu: una proposta gastronòmica i cultural a Girona planteja enfortir la imatge de la ciutat Girona com a destinació cultural i gastronòmica a través del muntatge d'un calendari d'advent nadalenc en viu en què cada dia s'il·lumini una finestra d'un edifici d'un barri diferent de la ciutat i s'hi faci una representació cultural, i en què cada finestra haurà estat escollida estratègicament fixant-se en què hi hagi botigues, bars o restaurants ben a prop per aprofitar el flux de gent que s'hi acosti.

Carlota Artieda ha volgut abordar la preocupació que està generant a molts indrets el creixement exponencial del turisme urbà en el seu treball Modelos de gestión de destinaciones en turismo urbano. El caso de Oporto, en què exposa el cas de la ciutat portuguesa, que està experimentant un creixement molt accentuat d'aquest tipus de turisme en els darrers tres anys.

Pablo de Vicente, amb Turisme, gastronomia i xarxes socials: un estudi de la importància de l'entorn digital pel turisme gastronòmic, fa una anàlisi de l'impacte de les xarxes socials en la gastronomia i presenta textos acadèmics que subratllen la rellevància de l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit gastronòmic.

Andrea Morales exposa en la seva tesi El perfum a la gastronomia. Estada a la Masia (I+R) dels Germans Roca, l'experiència adquirida amb les aromes en una estada de pràctiques a la Masia d'El Celler de Can Roca i en ressalta les virtuts aplicades a la gastronomia.



Gastronomia per als xinesos

I Yungie Gong, a La gastronomia como producto turístico para el mercado chino, planteja propostes per promocionar i adaptar la gastronomia de la Costa Brava al mercat xinès amb l'objectiu de captar-ne turistes, partint d'un estudi del turisme xinès que hi ha actualment a la Costa Brava, d'una diagnosi dels productes gastronòmics i turístics que se'ls ofereix, i veient casos d'èxit d'altres països que s'estan promocionant a la Xina.

La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni convoca cada curs set ajuts d'un import màxim de 3.000 euros cadascun, destinats a estudis de màster de la Universitat de Girona relacionats amb l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació. L'ajut es destina a cobrir totalment o parcialment l'import dels preus públics de la matrícula de 60 crèdits d'un màster oficial cursat a la UdG. La Càtedra, conjuntament amb l'Ajuntament de Calonge i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, elaboren un llistat de temes d'investigació d'importància pel territori, entre els quals els alumnes trien la temàtica del seu projecte final.