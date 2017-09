El Centre d´Educació de Palafrugell ofereix cursos a majors de 50 anys

El Centre Municipal d'Educació de Palafrugell ofereix, amb l'inici del curs escolar, cursos de la UNED Sènior destinats a persones majors de 50 anys. La matricula es pot realitzar a través del web de la pròpia Universitat o presencialment al Centre Municipal d'Educació. Per a la inscripció caldrà pagar una quota de 50 euros. Els cursos que s'hi ofereixen són els següents: Matemàtiques ni tan difícils ni tan avorrides i Com tenir ocells al cap, que és un curs d'introducció a l'ornitologia.

Així, Matemàtiques ni tan difícils ni tan avorrides és un dels cursos que s'ofereixen enguany per a majors de 50 anys. Del cinema i la televisió fins als jocs d'atzar, passant per l'estimulació de la ment, el professor Lluís Sabater impartirà aquest curs els dijous de 17.30 a 19.30 hores, del 5 d'octubre de 2017 al 8 de febrer de 2018.

Per seguir-lo no cal tenir coneixements de fórmules ni resolució d'equacions, ni cap concepte d'aquests. Només cal una mica d'interès per veure i conèixer diverses aplicacions de les matemàtiques a la vida quotidiana així com ganes d'agilitzar la ment aplicant raonaments lògics.

D'altra banda, en el marc de la UNED Sènior també s'ha previst, per començar al mes de febrer, un altre curs: Com tenir ocells al cap, un curs d'introducció a l'ornitologia (particularment a les espècies de l'Empordà i Catalunya en general) a càrrec de Jordi Sargatal, informa l'Ajuntament.