Topada entre un microbús i un cotxe a la C-31 a Palafrugell

Un microbús i un cotxe van patir ahir al matí un accident en xocar per darrera a la carretera C-31 al seu pas per Palafrugell. El sinistre es va produir al punt quilomètric 335,5, direcció Besalú. Segons han informat els Bombers, van rebre l'avís de la topada a les 9.16h i també s'hi van desplaçar efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). El trànsit no es va veure afectat pel sinistre, que es va tancar sense ferits.

Una ambulància va atendre les dues persones afectades, que van rebutjar l'assistència mèdica, segons el SEM.