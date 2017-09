COET retreu a Rufí que no permeti que el poble es pronunciï

El grup municipal de COET, a l'oposició a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, també ha criticat la decisió de l'alcalde, Josep Maria Rufí (ERC-Junts), de no convocar el ple extraordinari per debatre la celebració d'un referèndum sobre les vaquetes. COET, que va sol·licitar la convocatòria del ple amb el PDeCAT, també retreu el posicionament d'UPM, ara soci de govern, que el maig de l'any passat va manifestar que, si fes falta, es podria celebrar una consulta popular.

El portaveu de COET, Gregori Sarquella, ha recordat que el ple extraordinari que demanaven convocar no era per autoritzar les vaquilles, «sinó una consulta popular perquè sigui el poble el que ho decideixi». Referent al batlle, que va rebutjar la convocatòria al·legant que és un assumpte ja debatut, Sarquella va exposar que «ens sorprèn una vegada més el caràcter autoritari» de Rufí, «que està disposat a utilitzar tota la maquinària legal i administrativa per tal de negar que el poble pugui expressar la seva opinió».

Finalment, retreu a UPM i el seu portaveu, Jordi Colomí, que «perdin de vista la seva pròpia paraula per tal de mantenir el poder, la poltrona i el sou». Sarquella fa referència al fet que al ple del maig de l'any passat, que va aprovar declarar Torroella «vila lliure de correbous», Colomí hi va votar en contra i va parlar de sotmetre la decisió a un referèndum.