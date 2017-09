La desurbanització a la Pletera guanya el premi CILMA

El Premi Medi Ambient CILMA 2017 (el CILMA és el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona) ha estat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per la desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica de la Pletera. L'actuació és la que ha rebut més vots dels ciutadans, que després de visualitzar-ne els vídeos, van votar en línia per escollir l'actuació nominada més interessant.