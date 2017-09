Innovació, gestió eficient i autenticitat, claus per a la gestió futura del turisme

Les claus per a la gestió futura del turisme a la Costa Brava seran la innovació, la gestió eficient dels recursos, la diferenciació, l'autenticitat i l'honestedat, segons van convenir ahir els xefs Paco Pérez i Marc Gascons; el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon Ramos; el president del Consell Regulador de la DO Empordà, Xavier Albertí; el director d'Apicius, Javi Antoja; i la directora de la Masia I+R d'El Celler de Can Roca, Héloise Vilaseca, que van participar en un taula rodona organitzada per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la UdG al Castell de Calonge. L'acte va celebrar-se en el marc de la jornada de presentació de les tesis final de màster de la UdG, a càrrec dels set alumnes que han estat becats per la Càtedra.

Els participants a la taula rodona van coincidir que la gastronomia catalana és la suma d'un conjunt d'elements: el xef, la tecnologia, els productors, el territori, el patrimoni, la innovació, etc. També en el fet que a la Costa Brava «som uns privilegiats, tenim el millor de la gastronomia i això ens fa fàcil promocionar la destinació», va assegurar Ramon Ramos qui, d'altra banda, va opinar que «tot i així també tenim una part del sector pèssima, hi ha molta gent que no està fent bé les coses i no estan a l'altura de la feina que estem fent, capitanejats pels grans xefs, enl'àmbit mundial». En aquest sentit Ramos va dir que una enquesta recent revela que el que menys agrada als turistes és precisament la gastronomia i que per tant «queda encara molta feina per fer». Una de les claus que van plantejar apunta a la preservació de la identitat, a la potenciació del producte local, al manteniment de les arrels i la tradició, tot adaptant-les i innovant.

Marc Gascons va explicar que la seva cuina, al restaurant Els Tinars de Llagostera (una estrella Michelin) «té com a base la cuina catalana i empordanesa tradicionals i els nostres productes són majoritàriament d'aquí i de temporada, tenim un grandíssim producte i nosaltres el posem en valor de manera que el client se situï allà on es troba». Gascons és del parer que «cal potenciar més els productes tradicionals d'aquí per davant de la paella i la sangria, hem d'aconseguir passar-los al davant».

Paco Pérez va assegurar que al Miramar de Llançà (dues estrelles Michelin) el que més els importa són els sabors i que, «encara que sortim de la cuina més tradicional, el que és clau és que als nostres plats sapiguem reflectir qui som, com pensem i quin és el nostre territori als nostres clients».

Ramos va apuntar que la col·laboració entre el sector públic i el privat «és indispensable per a l'èxit». I Xavier Albertí va assenyalar que la Ruta del Vi de la DO Empordà ha aconseguit aglutinar tots els agents: els cellers, els restaurants, els hotels...

La taula rodona va celebrar-se per debatre sobre els temes proposats pels set alumnes becats per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni, a les seves tesis de final de màster que han presentat prèviament.

Laura Coris va presentar una Proposta per donar valor afegit a la Ruta del Vi DO Empordà. Dan Zhu ha elaborat un estudi sobre El enoturismo para el mercado chino. Propuesta de promoción de la Costa Brava. Lluïsa Jordà va elaborar Calendari d'advent en viu: una proposta gastronòmica i cultural a Girona. Carlota Artieda va abordar la preocupació que està generant a molts indrets el creixement exponencial del turisme urbà en el seu treball Modelos de gestión de destinaciones en turismo urbano. El caso de Oporto. Pablo de Vicente va presentar Turisme, gastronomia i xarxes socials: un estudi de la importància de l'entorn digital pel turisme gastronòmic. Andrea Morales va exposar en la seva tesi El perfum a la gastronomia. Estada a la Masia (I+R) dels Germans Roca. I Yungie Gong, La gastronomia como producto turístico para el mercado chino. La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni convoca cada curs set ajuts d'un import màxim de 3.000 euros cadascun, destinats a estudis de màster de la Universitat de Girona relacionats amb l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació. L'ajut és per cobrir totalment o parcialment l'import de la matrícula de 60 crèdits d'un màster.