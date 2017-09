Neteja del fons marí a Palafrugell per combatre els incívics que «encara» tiren deixalles al mar

Fustes, boies trencades, ferros, plàstics, material de pesca o trossos d'embarcació. Dos grups de submarinistes han sortit aquest dissabte al matí de la platja del Port Pelegrí i de Llafranc, a Palafrugell per pentinar el fons marí i treure deixalles acumulades.

El regidor de Medi Ambient, Jaume Palahí, ha explicat que l'actuació –que es fa amb voluntaris d'escoles d'immersió de la població- té un doble objectiu. Per una banda, l'obvi, que és aconseguir que el fons del litoral estigui més net. Per l'altra, també volen conscienciar la població i combatre «els incívics que encara tiren deixalles al mar». En paral·lel, un grup de voluntaris en caiac també han retirat brutícia de les roques del litoral.

Un grup de dotze submarinistes voluntaris ha sortit de la platja del Port Pelegrí, a Calella de Palafrugell, i un altre de vuit ho ha fet des de la de Llafranc. L'objectiu: rastrejar el fons marí per buscar i retirar deixalles. Una hora més tard, han sortit carregats amb tot tipus de brossa, sobretot plàstics, llaunes i restes d'embarcacions. En total, en les immersions que han fet, han tret 32 quilos de deixalles que hi havia al fons del mar.

El regidor de Medi Ambient de Palafrugell, Jaume Palahí, ha explicat que és una activitat que fan cada any quan acaba la temporada d'estiu gràcies a la col·laboració d'escoles de busseig. Enguany, a més, s'hi ha sumat un grup de voluntaris en caiac que han pentinat el litoral i han tret deixalles de les roques i platges.

A banda de l'objectiu «obvi» de retirar porqueria, també busquen conscienciar la població. «Volem combatre les actituds incíviques d'aquelles persones que encara llances escombraries al mar», ha explicat. Tot i que assegura que cada cop són menys, amb accions com aquestes busquen visualitzar que avui en dia encara es tiren voluntàriament deixalles a l'aigua, com pots de pintura o ampolles.

Un cop retirades les deixalles, les exposen durant una estona a la platja al costat d'una paradeta amb fulletons sobre els efectes de la brutícia al mar. «Busquem fer arribar el missatge que cal cuidar el medi ambient», afegeix Palahí.

Entre la informació que donen hi ha, per exemple, el temps que triguen a degradar-se els residus: el porexpan més de 500 anys, les ampolles de plàstic i les compreses més de 400, o les llaunes d'alumini més de 200. A més, detallen quines conseqüències tenen per al medi ambient; des d'afectar la cadena alimentària marina fins a contaminar l'aigua en el cas de piles i bateries.