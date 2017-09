El projecte definitiu del nou Bulli estarà llest aquest octubre

La segona Tribuna Jordi Comas Matamala va acollir divendres al vespre a s'Agaró la intervenció del cuiner Ferran Adrià, que va explicat que finalment aquest pròxim mes d'octubre estarà enllestit el projecte definitiu d'ElBulliFoundation, sis anys després del tancament del seu emblemàtic restaurant a cala Montjoi.

Adrià va reconèixer que durant aquest temps el projecte inicial ha variat molt i que el seu objectiu serà preservar el llegat del que va ser considerat el millor restaurant del món, d'una banda, i, de l'altra, una acceleradora del talent creatiu per ajudar a la innovació en el sector.

El prestigiós cuiner va fer la seva ponència, titulada Sàpiens: comprendre per crear, davant de més de 150 assistents al S'Agaró Hotel. Tot seguit hi va haver un col·loqui amb el públic i un sopar.

Durant la vetllada, Ferran Adrià va donar a conèixer la metodologia anomenada Sapiens que ha introduït en El BulliLab per potenciar la creativitat i la innovació. En aquest sentit, el cuiner va fer un recorregut per la història del restaurant, explicant els motius pels quals van decidir tancar l'establiment. Per a ell, el motiu principal va ser «tenir temps per poder pensar», però a causa de l'impacte mediàtic que va tenir aquest fet, es va veure obligat a accelerar el seu nou projecte, que inicialment havia de ser fruit d'un període sabàtic.