Citen a declarar l'alcalde de la Bisbal i el d'Olot el 21-09

La fiscalia ha citat a declarar els alcaldes de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, i l'alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, per cedir locals per al referèndum de l'1 d'octubre. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà ha estat citat a declarar al Palau de Justícia de Girona el 21 de setembre, mentre que l'alcalde de Premià de Mar i president de l'ACM prestarà declaració als jutjats de Mataró el 26 de setembre. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà ha indicat a través de Twitter la seva citació, amb la notificació de la fiscalia i el missatge: "Com deia dies enrere es veu que complir amb els compromisos presos amb la ciutadania és delicte. Coi de democràcia..."

Després de fer-se pública la citació, les mostres de suport a l'alcalde de la Bisbal no s'han fet esperar. Per això, l'Ajuntament ha convocat una concentració a través de les xarxes socials que es farà dijous a partir de les vuit i vint del matí a la plaça de l'Ajuntament. Paral·lelament, ERC del municipi ha organitzat una expedició en autobús que acompanyarà Sais fins al Palau de Justícia de Girona.

La fiscalia ha citat a declarar l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT) , per cedir locals per al referèndum de l'1 d'octubre. El també vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) haurà d'acudir el 21 de setembre al migdia al Palau de Justícia de Girona en qualitat d'investigat per un delicte de desobediència, prevaricació i malversació. Corominas ho ha donat a conèixer a través de Twitter, tot mostrant la citació, i acompanyant-ho del següent missatge: "Finalment ha arribat. Aquest dijous aniré a la fiscalia amb la consciència ben tranquil·la i el suport que em fan arribar molts ciutadans". Es dona el cas que ahir dilluns va rebre una carta de suport dels exalcaldes de la ciutat per CiU – Joan Sala, Arcadi Calzada, Pere Macias i Isabel Brussosa- on denuncien una "persecució judicial" per voler posar les urnes i qualifiquen el fet de "molt greu".



"Com a alcaldes que hem sigut de la ciutat d'Olot, no volem estar impassibles davant la citació que ha ordenat la Fiscalia General de l'Estat, en virtut del qual hauràs de comparèixer davant el fiscal en cap de Girona". Així comença la carta que els quatre exbatlles per CiU li han fet arribar a Josep Maria Corominas com a mostra de suport.

Qualifiquen de "molt greu" portar davant de la Justícia un càrrec electe "pel sol fet de comprometre's a fer possible l'exercici del dret a decidir per part dels olotins". I assenyalen que, com a catalans, no es poden acceptar les "amenaces" contra el Govern i el Parlament per complir amb "el compromís dels ciutadans" ni tampoc "tolerar el menysteniment cap a les institucions que representen" al poble. "Com a ciutadans del món només podem qualificar-ho com a una actuació impròpia d'un país europeu i inaudita en ple segle XXI", afegeixen.

Pel que fa a Josep Maria Corominas, afirmen sentir-se'n "molt orgullosos" perquè creuen que ha actuat i continuarà fent-ho amb "convicció i fermesa" tot dient que la manera de ser, "assenyada i prudent" respondrà a la voluntat de la ciutadania. "Et coneixem molt bé Mi. Te'n sortiràs tu i els olotins; ni aconseguiran doblegar-te ni, tampoc, apagar les nostres legítimes ànsies de llibertat", es diu al text.

I finalitzen la carta posant-se al seu costat i demanat-li que, quan declari davant de la fiscalia, ho faci amb la "saviesa de la raó i amb el ple convenciment" de tenir el suport i complicitat de milers de ciutadans.