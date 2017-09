L'Ajuntament de Torroella inicia avui les obres de reforma de la plaça del Lledoner

La zona de la plaça del Lledoner on s´intervindrà.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha anunciat que avui comencen les obres de reforma de la plaça del Lledoner, que tindran una durada aproximada de tres o quatre mesos. L'actuació pretén ordenar i dignificar aquest espai públic, un cop retirada l'antiga parada de bus i fer aquesta zona més segura per als vianants. En aquest sentit, en l'actuació projectada es delimiten les zones de vianants respecte a les zones de trànsit rodat, i es crea una barrera natural (enjardinada) entre la plaça i el vial de circulació del giratori adjacent, un dels punts més transitats del municipi. Un altre aspecte important que resol el projecte proposat és l'eliminació de barreres arquitectòniques. El cost d'adjudicació de la reforma és de 141.744,63 euros, més IVA, i l'Ajuntament compta amb una subvenció de la Diputació de Girona de 39.647 euros.

L'Ajuntament ha informat que la intervenció urbanística seguirà un tractament similar al de la zona de vianants del nucli antic, i es reservarà l'espai necessari per a la ubicació de les terrasses. Aquest racó, han afegit les fonts, havia quedat desordenat com a conseqüència del desplaçament de la parada de bus. Un cop acabats els treballs, es disposarà d'un espai reordenat i uniforme, i el nucli de la vila haurà guanyat un nou espai per a vianants, ampli i confortable, segons preveu l'Ajuntament. Les obres comportaran talls de circulació que afectaran al carrer Falçot i el carrer del Mar, que seran senyalitzats.

De manera simultània, es reformen els lavabos públics situats a l'altra banda del giratori, al carrer d'Enric Morera, sota l'aparcament públic. A banda del seu sanejament estructural, es renovaran tancaments, urinaris, portes i lavabos, i es construirà una rampa exterior per a l'accés de persones amb mobilitat reduïda.