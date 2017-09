L'entitat que va organitzar el Carnaval de Palamós fins al 2016 en recupera la gestió

L'Associació Carnaval Palamós recupera l'organització del Carnestoltes de la localitat un any després de perdre-la. L'entitat ha estat la guanyadora del segon concurs públic d'atorgament de subvenció per a l'organització de la festa del carnestoltes que ha realitzat l'Ajuntament de Palamós, i en el qual només s'hi ha presentat la candidatura d'aquesta associació del municipi, que compleix plenament tots els criteris requerits. L'entitat que va organitzar el Carnaval d'aquest 2017 després de disputar-se'l amb l'Associació Carnaval Palamós, Som Carnaval, va rebutjar concursar de nou perquè sosté que és l'Ajuntament qui se n'ha d'encarregar. El fet que hi hagués aquestes dues entitats disposades a organitzar l'esdeveniment va provocar que l'Ajuntament convoqués el primer concurs per a la gestió del Carnaval.

L'Associació Carnaval Palamós ha estat històricament responsable de l'organització del carnaval palamosí, concretament des de l'any 1987 (tot i que ja ho havien fet els tres anys anteriors però com a Comissió del Carnaval) i fins el 2016.

L'any passat l'Ajuntament de Palamós, davant el fet que hi havia més d'una entitat en disposició d'organitzar el carnaval –Som Carnaval es va presentar com a alternativa a Carnaval Palamós en no estar d'acord amb la seva gestió–, va obrir per primera vegada aquest concurs públic que finalment va ser adjudicat a l'associació Som Carnaval, entitat responsable de l'organització del Carnaval de 2017.

D'aquesta manera, i malgrat el posicionament de Som Carnaval que entén ha de ser l'administració qui es faci càrrec de l'organització del Carnaval, per segon any consecutiu l'Ajuntament de Palamós va posar en marxa un concurs públic per a la convocatòria de subvenció vinculada a l'organització del Carnaval a la vila, donant l'oportunitat a totes les entitats que ho desitgessin a presentar la seva candidatura.

L'1 de setembre va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds de la segona convocatòria d'adjudicació de subvenció, en aquesta ocasió per un període de dos anys, 2018 i 2019, aprovada en el ple de l'11 de juliol i dotada amb un total de 58.000 euros per als dos anys.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, on només hi va optar l'Associació Carnaval Palamós, la comissió de valoració es va reunir per validar la proposta presentada, determinant que aquesta entitat complia amb tots els criteris requerits, ha informat l'Ajuntament.

Mantenir el format

En aquests moments el consistori està elaborant la proposta d'adjudicació de la subvenció a l'Associació Carnaval Palamós per a l'organització dels Carnavals dels propers dos anys, document que es portarà a aprovació en el proper ple municipal, que tindrà lloc el dia 10 d'octubre.

L'Ajuntament, en un comunicat, ha manifestat que «valora molt positivament la vinculació del teixit social de la vila en l'organització del Carnaval del municipi, on l'administració local s'aboca en cada edició, donant suport amb recursos humans i econòmics, així com en els espais i les infraestructures de què disposa».

L'Ajuntament de Palamós «segueix apostant per l'organització de la festa del carnaval mitjançant la participació directa d'una entitat local, com s'ha fet fins ara», i entén que aquesta fórmula esdevé la més participada.