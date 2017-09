L´Ajuntament de Sant Feliu inicia l´adequació de part dels Jardins de Juli Garreta

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha començat l'adequació parcial dels Jardins de Juli Garreta, amb l'objectiu de realitzar un canvi estètic que millori i dignifiqui l'espai per obtenir un sector més diàfan per a les activitats diverses que s'hi porten a terme, corregir els problemes d'embassaments (amb una solució de sauló sòlic) que s'hi produeixen en períodes de pluja, així com millorar-ne la il·luminació. Aquest sobreús d'una zona projectada inicialment com a passeig ha provocat disfuncions (en especial, talls de llum durant les activitats populars), ha informat l'Ajuntament ganxó. Les obres tenen un cost de 57.025 euros (IVA inclòs).

Els Jardins de Juli Garreta acullen moltes activitats al llarg de l'any: audicions de sardanes i aplecs, mostres populars, activitats com el Nomad, trobades, fires com la recent de l'automòbil, Festa Major, i moltíssimes més. És un espai molt utilitzat per a les activitats d'oci, però no reunia les condicions més idònies. Amb la pluja, encara que sigui de diversos dies enrere, queda el terra enfangat.

Les connexions elèctriques estan penjades dels arbres i sovint tenen problemes per aguantar la potència en les activitats programades. I els parterres es converteixen en obstacles de pas quan es fan activitats als Jardins, han exposat les fonts.

Per solucionar-ho, l'Ajuntament ha començat a arranjar aquest setembre, i durant cinc setmanes, aquest indret, millorant una superfície d'uns 2.000 metres quadrats, a tocar de la font rectangular dels jardins.

En aquest espai es planteja enretirar els dos parterres longitudinals de cada extrem i substituir-los per unes jardineres individuals d'acer-corten a cada arbre. Aquestes jardineres tindrien unes dimensions més reduïdes, disposaran d'un nou enjardinament, i això alhora ha de permetre eixamplar l'espai de pas que hi ha entremig, han informat les fonts municipals.



Terra estabilitzada

Els dos parterres transversals es mantindran per protegir els quatre xiprers existents. Els escocells tindran unes dimensions que permetin el manteniment de tots els arbres existents actualment. A la part central de l'espai es planteja l'execució d'un paviment de terra estabilitzada (sauló sòlid), amb recollides puntuals de l'aigua de pluja.

Als espais laterals del passeig s'instal·larà un nou sistema de drenatge i se substituirà la capa de sauló superficial. En relació amb els serveis, es planteja la millora d'instal·lacions de sanejament i enllumenat, instal·lant un nou bàcul per a la incorporació de nous punts de llum, han afegit les fonts de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.