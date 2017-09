L'EMD de l'Estartit estudia minimitzar el soroll de la zona de bars nocturns

L'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit tindrà properament un projecte urbanístic per reduir el soroll que es produeix a la zona de bars nocturns de la plaça del Timó. Ho ha anunciat el president de l'ens, Genís Dalmau, que ha afegit que aquest projecte també contemplarà una millora de la il·luminació, tant a la mateixa plaça com en els passatges. Dalmau ha emmarcat aquesta actució en les diferents iniciatives que s'han impulsat en aquesta zona d'oci nocturn, com ha estat la tramitació del pla especial que ha permès regularitzar els establiments i la posada en marxa durant els mesos de juliol i agost d'un pla de seguretat especial.

El president de l'EMD ha explicat que durant aquest estiu s'ha realitzat un estudi de sonometria d'aquest sector per veure quines mesures s'han d'aplicar per reduir l'impacte sonor que s'hi produeix. En aquest sentit, Dalmau ha concretat que serà el projecte urbanístic el que determinarà les mesures que s'hi han d'aplicar.

D'altra banda, el president de l'entitat descentralitzada ha fet una valoració positiva del pla de seguretat que s'ha desenvolupat a la plaça del Timó durant els mesos de juliol i agost. En tot cas, el balanç final es farà un cop s'hagi parlat amb els establiments, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

La finalitat del pla de seguretat era millorar la convivència ciutadan durant les franges horàries d'esbarjo nocturn. Els serveis de vigilància especial, que va contractar l'EMD però van ser pagats pels establiments de la plaça del Timó, han estat prestats per un empresa de seguretat privada, que ha cobert la zona de dilluns a divendres de les dotze de la nit a les quatre de la matinada, i els caps de setmana s'ha allargat el servei mitja hora més. La voluntat de l'EMD és repetir aquesta iniciativa la temporada d'estiu de l'any que ve.