Porten menjar i beure als tripulants del vaixell C-Star, que continua ancorat davant de Palamós

Una embarcació de Salvament Marítim ha portat aquest dijous aliments i beure als nou mariners que hi ha a bord del vaixell, C-Star, ancorat des de diumenge davant de la costa de Palamós (Baix Empordà) perquè té vetada l'entrada al port. El vaixell va ser contractar per una organització neonazi que vol frenar els rescats d'immigrants però ja no porta membres del grup ultra a bord i des de fa dies reclama queviures i combustible.

Atenen a les demandes, el vaixell Guardamar Caliope s'ha dirigit fins al C-Star amb efectius de la Guàrdia Civil i dos cooperants de la Creu Roja. Després de fer-hi una inspecció, han decidit subministrar-los queviures i beguda. La presència de l'embarcació va encendre totes les alarmes aquest diumenge i, fins ara, ni la Direcció General de la Marina Mercant ni Ports de la Generalitat li han donat autorització per entrar a les instal·lacions portuàries.