Avui arrenca el cap de setmana de la Fira de Pirates i Corsaris a l´Estartit

L'esperat i gens temut desembarcament pirata a la Platgeta de l'Estartit donarà el tret de sortida, avui a les nou del vespre, al cap de setmana de la XIII Fira de Pirates i Corsaris a les Illes Medes. La ràtzia pirata es produirà enmig d'un espectacular espectacle pirotècnic teatralitzat, en què grans i petits podran patir amb lluites cos a cos i explosions de tota mena. En l'espectacle hi participaran Excalibur Teatre, els Pira'ts de les Medes i Festorum de 5. La ràtzia continuarà amb una cercavila pel passeig, el carrer Santa Anna i la plaça de l'Església.

Dissabte passat hi va haver un aperitiu de la fira amb la inauguració de l'exposició «Els Pirates i el Còmic» i la presentació dels llibres Pirates i Corsaris de l'Empordà, de Gabriel Roig, i El Pirata del Mediterráneo, de Rafael Algarra.

La fira segueix l'estructura d'altres edicions i continua reforçant l'ambientació dels diferents àmbits on es desenvolupa. D'altra banda, es reforça el seu caràcter familiar amb una gran quantitat de propostes lúdiques i culturals perquè grans i petits passin un bon cap de setmana temàtic. Es faran tallers temàtics per a totes les edats, cercaviles, animacions, actuacions de carrers, tallers, etc.