El PSC de Sant Feliu rebutja assistir al ple de suport al referèndum

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va celebrar ahir al vespre un ple extraordinari que va aprovar de donar suport al referèndum independentista convocat per la Generalitat per al proper 1 d'octubre. La convocatòria la van tirar endavant els grups municipals de Tots per Sant Feliu i ERC, dos dels tres socis de l'equip de govern. El tercer és el PSC, que no va assistir al ple en disconformitat amb el motiu de la convocatòria, una decisió que va tenir el suport de l'executiva local socialista.

El portaveu del grup municipal socialista, Josep Melcior Muñoz, va emetre un comunicat on es manifestava que la decisió de no assistir al ple respon al fet que «es vol posar sobre la taula una proposta que ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional i ha generat diversos posicionaments de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya». A més, afegia el comunicat, «entenem que el procés de convocatòria d'un anomenat referèndum d'autodeterminació s'ha basat en el menyspreu a les línies bàsiques de la democràcia parlamentària».

Davant d'aquests fets, exposava el grup municipal ganxó del PSC, «no podem fer altra cosa que no assistir perquè en el seu moment vam prometre la defensa d'un Estatut d'Autonomia i una Constitució que han estat esbandits per una majoria escassa (no arriba al 50% dels electors) i contra el sentit comú que sempre fa prevaldre els 2/3 per canviar legislacions fonamentals».

En tot cas, del comunicat es desprèn que la diferència amb el posicionament dels seus socis de govern no tindrà conseqüències en el manteniment del tripartit. «La situació legal i jurídica no ens farà perdre de vista quines són les nostres funcions com electes locals. Estem formant part d'un Govern local que té objectius clars i un treball ferm que compartim i compartirem els propers mesos sense deixar que les tempestes alienes ens portin cap a uns ports plens de boira i indefensió», va dir el PSC ganxó, que va concloure demanant diàleg i que «no admetem ni una, però ni una, lliçó de catalanitat o democràcia. Només faltaria!».