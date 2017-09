Comencen les obres de la urbanització Mont d'Aro, a Platja d'Aro

Les obres d'urbanització al nucli de Mont d'Aro, al municipi de Castell-Platja d'Aro, han començat aquesta setmana, en una intervenció destacada –l'adjudicació es va fer el maig passat per un import d'1.540.201,68 euros sense IVA, i d'1.863.644,04 euros amb l'IVA, a l'empresa Rubau Tarrés– i històrica, com ha destacat el regidor d'Urbanisme Josep Maria Solé, ja que es tracta de la primera intervenció decidida en una urbanització en els darrers 25 anys, la qual ha de permetre que un cop estigui enllestida pugui ser recepcionada per l'Ajuntament. Solé ha manifestat que la voluntat de l'equip de govern «és anar posant al dia les zones urbanes del municipi», en referència a corregir les importants deficiències urbanístiques que tenen les urbanitzacions del municipi i, d'aquesta manera, que l'Ajuntament les pugui recepcionar. Una actuació on la urbanització Mas Nou «és el gran objectiu».

El projecte d'urbanització de Mont d'Aro afecta més de 200 finques i preveu la renovació de tots els serveis i la creació del clavegueram (actualment no n'hi ha i és el motiu que l'Ajuntament tingui les llicències de noves construccions congelades, havia concretat el regidor en anteriors ocasions). Així doncs, a més de la construcció de la xarxa de clavegueram, s'inclou la recollida de les aigües plujanes, el soterrament i renovació dels serveis de telefonia i enllumenat, a més de l'asfaltatge de les calçades i voreres, que en alguns punts es troben bastant deteriorades.

El 100% del cost de les obres corre a càrrec dels propietaris de les parcel·les, als quals l'Ajuntament girarà a principis del mes d'octubre la pimera quota, que segons el regidor d'Urbanisme serà d'un import baix ja que és per fer front als costos inicials. L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro és el que s'ha encarregat de la tramitació del projecte i de la seva adjudicació.

La junta de govern local de Castell-Platja d'Aro va adjudicar a Rubau Tarrés SAU les obres d'urbanització el 12 de maig passat, amb una important rebaixa en el preu. Així, si l'import de licitació era de 2.726.020,68 euros sense IVA (3.298.485,02 euros amb IVA), l'oferta de Rubau Tarrés el va rebaixar a la xifra ja citada d'1.540.201,68 euros, sense IVA. A més, si el termini d'execució en la licitació es va establir en 18 mesos (540 dies naturals), l'adjudicatària l'ha reduït en 150 dies naturals, és a dir, a un any i un mes de duració dels treballs. L'oferta de Rubau Tarrés va guanyar el concurs de licitació de les obres ja que va obtenir 100 punts sobre els 100 possibles que es valoraven.